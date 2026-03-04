Yeni anne olmuştu! Begüm Öner'den duygusal paylaşım geldi

Türk televizyonunun unutulmaz projelerinden Seksenler dizisinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy çifti, geçtiğimiz günlerde anne ve baba olmuştu.

KAYRA BEBEK

Çift doğumun ardından sosyal medya hesaplarından müjdeli haber duyurdu. Taze anne Begüm Öner, yaptığı paylaşımda kızına 'Kayra' adını verdiklerini açıkladı.

"ŞİMDİ DÜNYAMIZ SEN"

Öner, paylaşımında yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: 'Hayatımızın en güzel 'merhabası' Hoş geldin kızımız Karya. Hayalim karşımda. Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sen."