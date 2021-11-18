Şanlıurfa’da, silahlı arazi kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Viranşehir’de, ahır yapma yeri meselesinden akrabalar arasında çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Karakuzu Mahallesi’nde 9 Kasım günü, akraba iki ailenin fertleri arasında ahır yapma yeri nedeniyle tartışma yaşandı.

Arsaya ahır yapmak isteyen ailenin fertleri ile yapılmasına karşı çıkan ailenin fertleri arasında silahların da kullanıldığı kavgada, Abit Kaya (35) ve Ali Kaya (26) kardeşler hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Silahlı kavgaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kavga eden taraflar ve yerde yatan yaralılar yer aldı.

Ayrıca, taşların havada uçuştuğu kavgayı araya giren kadınlar engellemeye çalışırken, jandarma ekiplerinin de havaya ateş açarak tarafları uzaklaştırmak için çaba harcadığı gözlendi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Karakuzu Mahallesi’nde, akraba olan iki ailenin fertleri arasında ahır yapma yeri nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu.

Kavgada Abit Kaya (35), Ali Kaya (26), Ahmet K., Kemal P. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek ayırırken yaralılardan 4’ü Viranşehir Devlet Hastanesi'ne, 2’si ise Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki hastaneye kaldırıldı.

Doktorların Viranşehir Devlet Hastanesi’nde müdahale ettiği yaralılardan Ali Kaya ve Abit Kaya kardeşler kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kavga sonrası hastaneye giden şahısların yakınları, ölüm haberiyle birlikte sinir krizleri geçirdi.

Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemleri devam ederken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları ileri sürülen 6 kişiyi, 1 tabancayla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.