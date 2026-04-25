Şanlıurfa'da sınır hattında nefes kesen kovalamaca

Akçakale ilçesinde, insan kaçakçılığı iddiasıyla başlatılan operasyonda jandarma ekipleri ile şüpheliler arasında yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca yaşandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Suriye sınırına komşu Akçakale’de, sınır hattında para karşılığı insan kaçakçılığı yapıldığı yönündeki iddialar üzerine köylüler durumu jandarmaya bildirdi.
Şüpheli aracı fark eden vatandaşlar, takip ettikleri aracın konumunu ekiplerle paylaşarak operasyona destek verdi.
NEFES KESEN TAKİP
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, “dur” ihtarına uymayan aracı takibe aldı. Sınır hattında yaşanan kovalamaca sırasında sürücü kaçmayı sürdürürken, bölgede hareketli anlar yaşandı.
JANDARMADAN KAÇAMADILAR
İçerisinde kar maskeli kişilerin bulunduğu araç, yaklaşık 10 kilometrelik takibin ardından sulama kanalı üzerindeki köprüde terk edildi.
Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, buğday tarlasına yöneldi. Jandarma ekiplerinin havaya uyarı ateşi açması üzerine 3 şüpheli teslim oldu.
Kovalamaca anları cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.