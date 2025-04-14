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DHA

Başıboş sokak köpekleri, can almaya devam ediyor.

Meclis'ten geçen yasaya rağmen toplatılmayan köpekler, Şanlıurfa'da üniversiteli Sevda'nın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerindeki Harran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü kavşağında Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi Sevda Özkaya, iki kız arkadaşıyla birlikte ders çıkışı kaldıkları pansiyona gitmek üzere kampüsün hemen çıkışındaki otobüsten indi.

Yakındaki bir eczaneden ilaç aldıktan sonra üç arkadaş, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

YOLA FIRLADI, ARAÇ ÇARPTI

Panikleyerek yola fırlayan Özkaya'ya, Kemal A. yönetimindeki otomobil, ardından ise plakası henüz öğrenilemeyen başka bir araç çarptı.

SEVDA KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Özkaya, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ÖĞRENCİLER EYLEM YAPTI

Sevda Özkaya’nın ölüm haberinin ardından üniversite öğrencileri, rektörlük binası önünde toplanarak eylem yaptı.

Rektör aleyhine slogan atan öğrenciler, kampüs içerisinde eczane bulunmadığını, kampüse en yakın eczaneye giden yolda üst geçit olmadığını dile getirdi.

Öğrenciler, sorun çözülene kadar her gün saat 12.00’de eylemlerine devam edecekleri ifade etti.