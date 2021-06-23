Şanlıurfa'da yavru köpeğin kulaklarını kesip, ayağını kırdılar

İki köpek kulakları kesilerek sokağa atılırken, köpekler Gaziantep'e getirilerek tedavi altına alındı. Köpeklerin tedavi edildikten sonra yeniden sahiplendirileceği belirtildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 3 aylık olan bir köpeğin kulakları kesilip, ayağı kırılarak sokağa atıldığı belirlenirken, bir başka köpeğin yine kulağının kesildiği ve uyuz hastalığına yakalandığı tespit edildi.

Köpekler Gaziantep'e getirildi.Tedaviye alınan köpeklerin, sahiplerinin olduğu ve onlar tarafından sokağa atıldığı ortaya çıktı.

"BU KÖPEK BULUNMAMIŞ OLSAYDI.."

Üç aylık köpeğin kontrollerini yaparak tedavisine başlayan Veteriner hekim Gizem Akdemir, gerekli tıbbi müdahaleyi başlattıklarını ve bir ay içerisinde köpeğin sağlığına kavuşacağını söyledi.

Gizem Akdemir şu ifadeleri kullandı;

"Köpeğimizin boynunda tasması var bu daha önce bir sahibinin olduğunu gösteriyor.

Bu köpeğimiz maalesef kulakları kesilmiş ve bir ayağı kırılmış vaziyette sokağa terk edilmiş. Hayvanların kulaklarının kesilmesi kesinlikle yasak bir uygulamadır. Maalesef bilinçsiz insanlar bunu yapıyor.

Bu köpek bulunmamış olsaydı, özellikle bu sıcak yaz günlerinde kulakları kurtlanacaktı. Köpeğimiz artık bizlerin himayesinde.





"ÖNCE KULAKLARINI İYİLEŞTİRECEĞİZ"

Daha üç aylık bir köpeğimizin öncelikle kulaklarını iyileştireceğiz.

Röntgenini çektiğimiz kırık olan bacağına müdahale edeceğiz. İyileşince kendisine güzel bir yuva bulacağız."





"TAMAMEN İYİLEŞMESİ 4 AY SÜRECEK"

Öte yandan yine Birecik'te sokakta bitkin halde bulunarak hayvan ambulansı ile Gaziantep'e getirilen bir kulağı kesilmiş bir başka köpeğin ise uyuz hastalığına yakalandığı anlaşıldı.

Veteriner hekim Gizem Akdemir, boynundaki tasmadan daha önce sahibi olan köpeğin de tedavisine başladıklarını ve tamamen iyileşmesinin 4 ay süreceğini söyledi.

Akdemir, insanları hayvan sahiplenmeye ve sıcak havalarda evlerinin önüne sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürmesi için su ve yem bırakmaları gerektiğini sözlerine ekledi.



