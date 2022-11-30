Oltalarını takılan ağdan kurtarmaya çalışan amatör balıkçılarla, ağların sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında tehditler havada uçuştu.

Sakarya’daki Sapanca Gölü’ne kayıkla açılan amatör balıkçılar, oltalarını gölün içindeki ağlara taktırdı.

Vatandaşlar oltalarını takılan ağdan kurtarmaya çalışırken, gölde kullanılması yasak olan motorlu kayıkla iki kişi yaklaştı.

Ağların kendilerine ait olduğunu söyleyen iki kişi, balıkçılara tepki gösterdi.

“Ekmek için biz öldürürüz”

Kayıktan kayığa başlayan sözlü tartışmada ağların sahibi olduğunu söyleyen kişi, “Yazın göle girmiyoruz, iki üç ay ekmeğimizin peşindeyiz. Ekmek için biz öldürürüz, buna emin olun yaptık da. Bizi devlet komple jandarmayla bile sarsa, biz bu işi yapacağız. Bu bizim ekmeğimiz 200 yıldan beri benim dedem, dedemin babası, babam hepsi bu gölde.” dedi.

Ekipler harekete geçti

Amatör balıkçılar ise durumu hemen yetkililere bilirdi.

İhbar üzerine jandarma ve Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından alandaki tüm misina ağları toplanırken, iki balıkçı ve sonradan tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Sapanca Gölü’nde kayıktan kayığa ağ kavgası VİDEO



Para cezası kesildi, adli işlem başlatıldı

İHA’nın haberine göre 3 kişiye, yasa dışı avlanmaktan toplam 27 bin TL idari para cezası kesildi.

Kayık üzerinde amatör balıkçılara hakaretler savuran iki kişiye ayrıca mukavemet ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.