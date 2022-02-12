Boşanma aşamasında olduğu eski eşinin, evini basıp mobilyalarını kırıp dökmesi üzerine sosyal medyadan video yayınlayan Demet Gürsoy,"Bugün hayattayım, yarınım belli değil." dedi.

Demet Gürsoy eşinden ayrılma kararı alınca saplantılı koca Gürsoy'un evini darmadağın etti.

Sosyal medyadan yayınlanan o görüntülerde Gürsoy, evine girdiği sırada eşyalarının alt üst edilidiğini görünce, gözyaşlarına boğuldu.

Saplantılı koca, ayrılmak isteyen eşinin evini darmadağın etti - Video

"DİŞİMLE TIRNAĞIMLA KURDUĞUM EVİMİ, ÇÖPE ÇEVİRDİ"

Olayın ardından sosyal medya uygulaması olan TikTok üzerinden açıklama yapan Gürsoy, "Geçen hafta cuma akşamı darbedildim. Yıllardır temizlik işlerine gidiyorum.Eşimle bu işi yaparken tanıştık. 4 yıldır evliyim. Kendi çabalarımla kurduğum, dişimle tırnağımla biriktirdiğim evimi, çöpe çevirdi." dedi.

"VÜCUDUMUN BİRÇOK YERİNDE DARP İZİ VAR"

Boşanmak istediği eşinin ifadesinin alınıp serbest bırakıldığını söyleyen Gürsoy, "Çocuklarım şuan onun yanında. Vücudumun birçok yerinde darp izleri var. Tutanaklar tutulup, darp raporları sunuldu, savcıyla görüşüldü. Şu anda sadece bekliyorum. Ama o kişi henüz hakim karşısına çıkmadı. Sadece ifadesi alınıp geri bırakıldı." dedi.

"AĞLAMA SEBEBİM EŞYA DEĞİL, EMEĞİM"

Kırılın eşyalar için değil, çocukları için verdiği emeğine ağladığını söyleyen Gürsoy, "Annesinin ve babasının evinde şiddet görünce evden kaçtım. Şu anda bir arkadaşımın evinde sığınıyorum. Ağlamamın sebebi eşya değil, emeğim. Çocuklarım için kurduğum yuvayı, evi o beğenmemişti. Sarfettiğim emeği kesip biçip dökmesi, çocuklarım için biriktirdiğim kumbara paralarını alması, beni ağlatan şey." dedi.

"TEK DERDİM SESİMİN DUYULMASI"

Tehditler aldığını söyleyen Gürsoy, "Hergün biryerden tehdit geliyor, her gün tehdit ediliyorum. Tek derdim sesimin duyulması. Bugün hayattayım yarınım belirsiz. Tek isteğim çocuklarımla sığınacağım bir yuva ama o kişiyi hayatımda istemiyorum. Kendisi madde kullanıyor. Bana şuan zarar veremeyebilir ama dışarı çıkamıyorum, çocuklarımın yanına gidemiyorum. Yarın birgün kendi çocuklarına da zarar verebilir." diye konuştu.