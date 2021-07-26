Sarıyer’de 2 gecekondu kül oldu

Sarıyer’de boş gecekonduda çıkan yangın yan tarafta bulunan ve baba-oğul iki kişinin yaşadığı gecekonduya sıçradı. İki gecekonduda da alevlere teslim oldu.

Sarıyer’de saat 05.00’da Sarıyer Kocataş Mahallesi Portakal Sokakta boş gecekonduda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta baba ve oğul iki kişinin yaşadığı gecekonduya da sıçradı.

Yangında iki gecekonduda yanarak kullanılamaz hale geldi.

Gecekonduda yaşayan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMİYOR

Gecekonduda yaşayan Ali Sami Özkan, oğlunu alarak dışarı fırladı. Gecekondudan çıkan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu gecekondunun çatısı söndürüldü.

Yangın esnasında evden çıkan babanın da kollarında da yaranın olduğu görüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise babaya gereken müdahaleyi yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.