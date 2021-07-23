Sarıyer'de 3 kişiyi kurtarmak isterken boğuldu

Boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi kurtarmak için girdiği denizde kaybolan 22 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı. Gencin gözden kaybolduğu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Kısırkaya Plajı'nda arkadaşları ile yüzen Özer Dağdelen (22) üç kişinin denizde boğulma tehlikesi geçirdiğini gördü.

Denize atlayarak yardıma koşan Dağdelen bir anda gözden kayboldu.

Cankurtaranlar yetişip boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi kurtarırken, Özer Dağdelen'in kaybolduğu anlaşıldı.

Cankurtaranlar yaptıkları aramalara rağmen dalgalı denizde Dağdelen'i bulamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ GECE SAATLERİNDE BULUNDU

Bölgede arama yapan balık adamlara havadan helikopter ile destek verildi.

Hava kararıncaya kadar yapılan arama kurtarma çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı. Dün sabah arama kurtarma çalışmaları tekrar başladı.

Özer Dağdelen'in cansız bedeni dün gece saatlerinde denizden çıkarılarak Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Öte yandan Özer Dağdelen'in denizde son göründüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıyer'de 3 kişiyi kurtarmak isterken denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı VİDEO

"ALLAH KİMSEYE BÖYLE BİR ACI VERMESİN"

Bu arada dün arama kurtarma çalışmalarını izleyen Özer'in babası Kemal Dağdelen, "Ben bir baba olarak söylüyorum; bu plajlar kapansın, yazıktır, bu canlar yanmasın. Ben babayım, iki gündür ne ekmek yiyorum, ne de uyuyorum. Kalp hastasıyım, ilaçlarımı içmemişim. Çocuğum oradan çıkacak diye bir umutla bekliyorum. Taş mı dolduruyorlar, tel örgü mü çekiyorlar, başka yere yönlendirsinler. Girmesinler denize, ölüyor insanlar, insan canı değerlidir. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Şimdi ateş bana düştü, beni yakıyor. Yarın Allah göstermesin size de düşebilir. Allah kimseye vermesin bu acıyı." ifadelerini kullanmıştı.