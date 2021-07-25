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- Sarıyer’de akraba kavgası evde başladı, sokakta bitti
Sarıyer’de akraba kavgası evde başladı, sokakta bitti
Akrabalar arasında evde başlayan tartışma kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Kavga anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
- İHA
- 25.07.2021 - 10:02
- Güncelleme : 25.07.2021 - 10:46
İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan PTT Evleri'nde, akrabalar arasında 15 Temmuz Perşembe günü tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile olay sokağa taştı.
Aile fertlerinden birinin psikolojik sorunlarından dolayı kavga büyüdü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kavga anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olaya müdahale eden ekipler tarafları sakinleştirdi.
Sarıyer’de akraba kavgası evde başladı, sokakta bitti ViDEO