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    Sarıyer’de, eski eşini ve sevgilisini vuran şahıs kayıplara karıştı

    Eski eşi Seher A. ile yeni sevgilisi Yaşar Ç.’yi silahla vuran Taner A., gasbettiği araçla olay yerinden kaçtı.
    • 09.08.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 11:02
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    Sarıyer’de, eski eşini ve sevgilisini vuran şahıs kayıplara karıştı

    İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Maden Mahallesi’nde, çarşamba günü saat 01.15 sıralarında, eşi Taner A. (37) ile boşanan Seher A. (30) ile sevgilisi Yaşar Ç. (42) silahlı saldırıya uğradı.

    Olaay günü Taner A., eski eşini, sevgilisini ve arkadaşları Bedir C.’yi (40) bir caddeye çağırdı.

    Caddeye gelen şahıslar, Taner A.’yı beklemeye başladı.

    Önce vurdu sonra tekmeledi

    İHA’nın haberine göre; Seher A. ile Taner A. arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Belindeki tabancayı çıkaran Taner A. hem Seher A.’yı hem Yaşar Ç.’yi vurdu.

    Yaşar Ç., can havliyle kaçmak isterken, Taner A. peşinden koşarak acımasızca yaralı şahsa tekme atarak yakın mesafeden de bir el ateş etti.

    Gasbettiği aracı terk etti

    Eski eşini ve sevgilisini tabanca ile vuran saldırgan, araç içerisinde bekleyen Bedir C.’yi ise tabancanın kabzasıyla darbedip indirdikten sonra, aracı gasbedip olay yerinden kaçtı.

    Taner A., yakalanacağını düşünerek gasbettiği aracı Maden Mahallesi’ndeki bir cadde üzerinde kapılarını açık şekilde terk etti.

    Sarıyer’de, eski eşini ve sevgilisini vuran şahıs kayıplara karıştı VİDEO

    Sarıyer’de, eski eşini ve sevgilisini vuran şahıs kayıplara karıştı #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Bedir C.’nin ise tedavi olmak için kendi imkanlarıyla Çayırbaşı Hamidiye Etfal Hastanesine gittiği öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri de saldırgan eski koca Taner A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

    Sarıyer’de, eski eşini ve sevgilisini vuran şahıs kayıplara karıştı #2

    Sarıyer’de, eski eşini ve sevgilisini vuran şahıs kayıplara karıştı #3

    Sarıyer’de, eski eşini ve sevgilisini vuran şahıs kayıplara karıştı #4


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