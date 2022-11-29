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Sarıyer'de köpeği boğmaya çalışan kişi serbest bırakıldı

Sarıyer'de köpeği boğmaya çalışan kişi serbest bırakıldı

İstanbul Sarıyer'de bir köpeği öldürmeye teşebbüs eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.