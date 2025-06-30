Sarıyer’de lüks araç alev alev yandı

Bugün saat 13.00 sularında İstanbul Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde, hız facianın eşiğinden dönüldü. Uskumru Caddesi üzerinde ilerleyen 06 AV 3760 plakalı otomobilin sürücüsü Uğur D., aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek aracını yol kenarındaki yeşil alana savurdu.

SÜRÜCÜ YANGINDAN SANİYELERLE KURTULDU

Kaza sonrası araçtan kendi çabasıyla çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Ancak birkaç dakika içinde otomobilde yangın çıktı ve alevler kısa sürede çevredeki yeşil alana sıçradı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alan jandarma, yolu geçici olarak trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri, alev topuna dönen aracı söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta ciddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.