Kocaeli'de kazı yapılırken su borusu patladı: Tazyikli su caddeyi kapladı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde fiber kablo döşemek için kazı yapan ekiplerin çalışması sırasında iş makinesi, ana su hattına zarar verdi.

Borunun patlamasıyla metrelerce yükseğe fışkıran tazyikli su, kısa sürede cadde ve kaldırıma aktı.

ALANDA ÇAMUR BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Kazı alanında çamur birikintileri oluşurken kırılan asfalt ve taş parçaları çevreye yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve İSU ekipleri, suyun kesilmesi ve hattın onarılması için müdahalede bulundu.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Çalışma alanında güvenlik dubalarıyla önlem alınırken caddedeki araç trafiği, kontrollü olarak devam etti.

Ekiplerin patlayan hattaki onarım çalışmaları sürüyor.