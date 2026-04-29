Kocaeli'de kazı yapılırken su borusu patladı: Tazyikli su caddeyi kapladı

Karamürsel ilçesinde yürütülen fiber optik altyapı çalışmaları sırasında, iş makinesinin ana su borusuna zarar vermesi sonucu caddeyi su bastı. Hasar gören hattan tazyikle yükselen su, kısa sürede yola ve kaldırıma taşarak çevredeki ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde fiber kablo döşemek için kazı yapan ekiplerin çalışması sırasında iş makinesi, ana su hattına zarar verdi.
Borunun patlamasıyla metrelerce yükseğe fışkıran tazyikli su, kısa sürede cadde ve kaldırıma aktı.
ALANDA ÇAMUR BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU
Kazı alanında çamur birikintileri oluşurken kırılan asfalt ve taş parçaları çevreye yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve İSU ekipleri, suyun kesilmesi ve hattın onarılması için müdahalede bulundu.
BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Çalışma alanında güvenlik dubalarıyla önlem alınırken caddedeki araç trafiği, kontrollü olarak devam etti.
Ekiplerin patlayan hattaki onarım çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)