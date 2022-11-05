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- Sarıyer’de patlayan İSKİ borusu caddeyi göle çevirdi
Sarıyer’de patlayan İSKİ borusu caddeyi göle çevirdi
İBB ekiplerinin yol çalışması sırasında İSKİ borusu patladı. Kırılan borudan fışkıran su yola aktı. O anlar kameralara yansıdı.
- 05.11.2022 - 11:06
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri yol çalışması yaptı.
Dün sabah saatlerinde yapılan çalışmalarda, arızalı olan İSKİ'ye ait boru patladı.
Sürücüler zor anlar yaşadı
Borunun patlamasıyla bölgedeki caddeler adeta göle döndü.
Bir süre önüne geçilememesi nedeniyle sürücüler yoldan geçerken zor anlar yaşadı.
Çalışma başlatıldı
Bu sırada trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.
Suların kesilmesinin ardından belediye ekipleri patlayan boruyu değiştirmek için çalışma başlattı.
Sarıyer’de patlayan İSKİ borusu caddeleri göle çevirdi VİDEO
Kameralara yansıdı
İHA'nın aktarımına göre; patlamanın ardından oluşan su baskını çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.