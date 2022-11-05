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    Sarıyer’de patlayan İSKİ borusu caddeyi göle çevirdi

    İBB ekiplerinin yol çalışması sırasında İSKİ borusu patladı. Kırılan borudan fışkıran su yola aktı. O anlar kameralara yansıdı.
    • 05.11.2022 - 11:06
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    Sarıyer’de patlayan İSKİ borusu caddeyi göle çevirdi

    İstanbul'un Sarıyer ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri yol çalışması yaptı.

    Dün sabah saatlerinde yapılan çalışmalarda, arızalı olan İSKİ'ye ait boru patladı.

    Sürücüler zor anlar yaşadı

    Borunun patlamasıyla bölgedeki caddeler adeta göle döndü.

    Bir süre önüne geçilememesi nedeniyle sürücüler yoldan geçerken zor anlar yaşadı.

    Sarıyer’de patlayan İSKİ borusu caddeyi göle çevirdi #1

    Çalışma başlatıldı

    Bu sırada trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.

    Suların kesilmesinin ardından belediye ekipleri patlayan boruyu değiştirmek için çalışma başlattı.

    Sarıyer’de patlayan İSKİ borusu caddeleri göle çevirdi VİDEO

    Kameralara yansıdı

    İHA'nın aktarımına göre; patlamanın ardından oluşan su baskını çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

    Sarıyer’de patlayan İSKİ borusu caddeyi göle çevirdi #2

    Sarıyer’de patlayan İSKİ borusu caddeyi göle çevirdi #3


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