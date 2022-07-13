Etkili olan sağanak, Sarıyer'deki bir iş yerinin kepenklerini patlattı. Suyun içeri dolduğu ve eşyaların yüzdüğü anlar, saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’da, pazar günü etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede sel ve su baskınları meydana geldi.

Sarıyer’de bulunan bir iş yeri de saniyeler içinde yağmura teslim oldu. Kepenkleri patlatan su, iş yerine dolmaya başladı.

Eşyaların suda yüzdüğü anları, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

“İBB'ye başvurduk ama bize hiçbir şekilde geri dönüş yapmadılar”

DHA’nın haberine göre; su altında kalan iş yerinin sahibi Fırat Tayfun Leylek, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İki gün önce şiddetli yağmurda kanalların tıkalı olması ve üst mahallenin de aynı şekilde gideri olmadığı için, yağmur suyu buraya doğru geldi. Gelen şiddetli su dükkanımızın kepenklerini patlatıp içeri giriyor. Ofisim, mutfağım, içerdeki elektronik eşyalarım, kamera sistemimin hepsi şu an kullanılamaz halde. Geçen sene de buna benzer bir olay yaşadık. Hem Sarıyer Belediyesi'ne hem de İBB'ye başvurduk ama bize hiçbir şekilde geri dönüş yapmadılar.





“Basit bir çözümü var bu yaşananların ama gelip ilgilenen yok”

İki senedir aynı problemi yaşıyorum ve iki senedir herhangi bir dönüş yok bize. Pazar gününden beri de arıyorum sürekli, 'Grevde oldukları için gelemediklerini, gelmeyeceklerini' dile getiriyorlar. Benim hala kanallarım tıkalı ve ben burada oto yıkama işi yapıyorum. Su olduğu gibi tekrar benim dükkanımın içine giriyor. Bugün de defalarca aradım ama hala bir çözüm yok, gelen yok, giden yok. Aslında çok basit bir çözümü var bu yaşananların ama gelip ilgilenen yok.”

Sarıyer'de sağanak kepenkleri patlattı, iş yerini su bastı VİDEO

