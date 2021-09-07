Kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen asırlık ağaç, gövdesinden kırıldı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Bahçeköy ile Belgrad Ormanı arası, asırlık çınar ağaçları ile çevrili bir yol olarak bilinir.

Saat 12.00 sıralarında Sarıyer'de yaşanan şiddetli rüzgar nedeni ile asırlık ağaçlardan bir tanesi devrilerek gövdesinden kırıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, devrilen ağaç belediye ekiplerince kesildi.

"BİZİM KÖYÜMÜZÜN SİMGESİ BURASI"

Öte yandan durumu öğrendikten sonra hemen olay yerine gelen Bahçeköy Merkez Mahalle Muhtarı Mehmet Sevinç, “Yaklaşık yarım saat önce oldu. Allah’a şükür can kaybımız, herhangi bir yaralanmamız, maddi hasarımız yok. Sevindiğimiz nokta o ama bir taraftan da, bunlar hep tarihi çınar ağacı. Bir tanesine bir zarar geldiğinde bizim içimiz acıyor. Çünkü bizim köyümüzün simgesi burası. Biz Büyükşehirle bir temasa geçtik. Bazı ağaçların içlerini doldurdular ama pek çoğu boş. Fakat tabii içten müdahale olduğu için bazı ağaçlar içten kuruyor. Onun da farkına varamıyoruz.

Sarıyer’de şiddetli rüzgar asırlık ağacı devirdi VİDEO









"AĞAÇLAR ÇOK YÜKSEK, BUDANMASI LAZIM"

Böyle fırtınalarda böyle olaylarla karşılaşıyoruz. Yani bizim de Büyükşehir'den yetkili arkadaşlar gelsinler bizlerle istişare etsinler. Bu ağaçlar çok yüksek, budanması lazım. Dediğim gibi bizim sevindirici noktamız burada bir maddi kaybımız yok. Allah’a şükür ona seviniyoruz. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz diyelim.” dedi.







