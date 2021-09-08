Osmanlı dönemine ait mezarların bulunduğu Kireçburnu Mezarlığı, bakımsızlıktan harabeye döndü. Bazı mezarlar yok oldu, 1800’lerden kalma mezarların üzerine yeni mezarlar yapıldı.

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı'nın sorumluluğunda olan, Osmanlı dönemine ait mezarların da bulunduğu Kireçburnu Mezarlığı, bakımsızlık nedeniyle atıl kaldı.

Bakımı yapılmayan birçok mezar yeri kaybolmaya yüz tuttu.

Mezar taşlarının çoğunun kırılmış ve yerinden sökülmüş olduğu, 1800’den kalma mezarların üzerine de yeni mezarlar yapıldığı görüldü.

Kaderine terk edilen bazı mezarlardan geriye ise sadece mezar taşları kaldı.

“DEFALARCA BAŞVURU OLDU HİÇBİRİNDE KARŞILIK ALINAMADI”

Çevre sakinlerinde Abrek Ertuğrul Keçeci, defalarca mezarlığın restore edilmesi için başvuru yaptıkları halde sonuç alamadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Burasının hali gerçekten içler acısı durumda. Burası eski bir Türk mezarlığı, içinde önemli şahsiyetlerden de mezarı olanlar var. Ben küçükken daha sağlam durumdaydı mezarlar. Fakat gün geçtikçe, kendi haline bırakıldığı için yıkıldılar, atıl kaldılar. Bunun için defalarca başvurular oldu ama hiçbirinden karşılık alınamadı.





“BİR TAŞIN BİLE SAĞLAM KALMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Bunlar kendi tarihimize ait, kültürümüze ait emanetlerimiz. Bu açıdan bu hale gelmiş olması gerçekten çok üzücü. Bunların hala sağlam durumda olanlar var, restore edilmeye müsait halde olanlar var. Üzerine mezar yapılmış olsa da mezar taşı duranların en azından bu tarihle ilgilenenler için, isimleri unutulmasın, belki birisi dua eder. Bir taşın bile sağlam, burada ayakta kalması çok önemli.

Sarıyer’de, tarihi mezarlıklar bakımsızlıktan harabeye döndü VİDEO



“GÜN GEÇTİKÇE DAHA KÖTÜ HALE GELİYOR”

Müslüman nüfusuna dair nadir kalıntılardan bunlar. O açıdan bu taşların öyle ya da böyle bir şekilde restore edilip ayakta tutulması önemli. Kireçburnu, Tarabya bölgesi aslında çok sayıda tarihi eser var. Bunlardan biraz daha sahil hattına yakın olanlar güzel bir şekilde korunuyor ama kalan kısımlardakiler bu mezarda da olduğu gibi kendi haline bırakılmış durumda. Gün geçtikçe de daha kötü hale geliyor. Bu şekilde devam ederse bu eserlerimizin hepsi yok olacak.





“ZOR BİR İŞLEM DEĞİL MEZAR RESTORE ETMEK”

Bizim de buraya dair millet olarak tarihte hiçbir imzamız kalmamış olacak. Bu açıdan üzücü bir sonuç doğuracak bunlarla ilgilenilmemesi. Buradaki en büyük talebimiz yetkililerin, bu işin uzmanları ile çok da zor bir işlem değil mezar restore etmek. Bir an önce burayı hak ettiği hale getirilmesini talep ediyoruz.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı yetkilileri, mezarlığa ilişkin çalışmaların en yakın zamanda başlayacağını belirtti.