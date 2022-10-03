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    Sarıyer'de trafikte tartıştığı motosikletlinin üzerine balta ile yürüdü

    Sıkışan trafikte çıkan yol verme kavgasında, taraflardan biri aracından balta çıkardı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle tartışma son buldu.
    • 03.10.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 10:41
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    Sarıyer'de trafikte tartıştığı motosikletlinin üzerine balta ile yürüdü

    İstanbul'un Sarıyer ilçesinde trafik magandaları, dün öğlen saatlerinde diğer sürücülerin yüreklerini ağızlara getirdi.

    Yol verme nedeniyle başlayan tartışmada nabızlar yükselince ortalık karıştı.

    Trafikte baltalı saldırı

    Bir sürücü, tartışmalar karşısında aracına yönelerek balta çıkardı. Tartıştığı şahsın üzerine baltayla yürüyen şahıs korkuya sebep oldu.

    Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırgan sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştı.

    O anlar kaydedildi

    Baltalı şahsın o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Birbirlerinden şikayetçi olmadılar

    İHA'nın haberine göre; tarafların kavga sonrası birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

    Trafikte tartıştığı motosikletlinin üzerine balta ile yürüdü ViDEO

    Sarıyer de trafikte tartıştığı motosikletlinin üzerine balta ile yürüdü #1


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