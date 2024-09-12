Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'a veda Zeytin Dalı Harekat bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan 33 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi Isparta'da toprağa verildi.

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DHA

Zeytin Dalı Hareket bölgesinden dün gelen acı haber, Isparta'ya ateş düşürdü..

Silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan’ın cenazesi, Gaziantep’de düzenlenen törenin ardından saat 12.00'de askeri uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi.

Isparta Şehir Hastanesi morguna konulan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu daha sonra tören için 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na götürüldü.

TÖRENE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Burada düzenlenen cenaze törenine şehidin annesi Döndü Çapan, eşi Makbule Çapan ve çocukları Asya Ela ile Nehir, kız kardeşleri Hacer Filiz, Halime Kutlu ve Elif Çapan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Isparta Valisi Aydın Baruş, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Isparta Garnizon Komutanı Albay Merdin Kışkan, askeri ve mülki erkan ile daire müdürleri ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun başına gelen anne Döndü Çapan, eşi Makbule Çapan ve kız kardeşleri Hacer Filiz, Halime Kutlu ve Elif Çapan gözyaşı döktü.

"KIZLARIN BANA EMANET"

Makbule Çapan, eşinin tabutuna sarılarak, "Onur kızların bana emanet" diyerek veda etti. Şehidin büyük kızı Asya Ela da annesini, "Ne olur ağlama" diyerek teselli etmeye çalıştı.

"YAKTIN OĞLUM BENİ CİĞERİMİ"

Kız kardeşi Hacer Filiz, "Onur, Onur, Onur. Bizi duyuyorsan ses ver. Nefes alabiliyor mu? Benim kardeşim nefes almıyor. Belki sesimizi duyar" diye gözyaşı dökerken, görevliler sakinleştirmeye çalıştı. Anne Döndü Çapan, "Ah Onur'um. Yaktın oğlum beni ciğerlerimi. Yeşil gözlü Onur'um" diyerek tabutu ve oğlunun fotoğrafını öptü.

İl Müftüsü Muharrem Biçer tarafından kılınan cenaze namazı sonrası bir süre tören mangası tarafından omuzlarda taşınan şehit Çapan'ın cenazesi daha sonra top arabasına konularak şehitliğe götürüldü ve toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)