Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un son hali

Türk müziğinin efsane gruplarından MFÖ'nün sevilen isimlerinden Mazhar Alanson, bir süredir yaşamını kameralardan uzak sürdürüyor.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Türk popunun duayen sanatçısı MFÖ'nün Mazhar'ı Mazhar Alanson ile birlikte fotoğrafını paylaştı.

SON HALİ ÜZDÜ

Yalçıntaş'ın yayınladığı karede, Alanson'un belirgin bir şekilde kilo verdiği ve yorgun olduğu gözlendi. Sanatçının bu görüntüsü hayranlarını endişelendirdi.

YAS SÜRECİ SÜRÜYOR

Mazhar Alanson, son yıllarda yaşadığı kayıplarla zor bir süreçten geçiyor. Sanatçı, 2021 yılında kızı Eda Alanson’u genç yaşta kaybetmiş, ardından yakın dostu ve MFÖ grubundaki yol arkadaşı Özkan Uğur’un vefatıyla bir kez daha sarsılmıştı. Bu kayıpların ardından Alanson’un uzun süredir içine kapanık bir dönem geçirdiği biliniyor.