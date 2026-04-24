Yusuf Tekin okullarda alınan önlemleri açıkladı

Okullarda güvenlik anlayışı kökten değişiyor...

Geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan acı okul saldırıları sonrası İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, koordineli çalışmayla '7 Basamaklı Yeni Okul Güvenlik Modeli' hazırladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla geliştirilen model, yalnızca fiziki güvenlik önlemlerini değil; psikososyal destek, erken uyarı sistemleri, bakanlıklar arası veri paylaşımı ve dijital risk analizlerini de kapsayan çok katmanlı bir yaklaşımı hedefliyor.

Türkiye genelindeki tüm okullarda güvenlik tedbirlerinin artırılacağı belirtiliyor.

PSİKOSOYAL DESTEK ARTIRILACAK

Alınacak tedbirler ise şunları içeriyor:

Öğrenciler için psikososyal destek mekanizması güçlendirilecek.

Riskli veya sorunlu öğrenciler düzenli takip edilecek, rehberlik hizmetleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri üzerinden destek süreçleri güçlendirilecek.

DİJİTAL TEHLİKELER YAPAY ZEKA ANALİZİNDEN GEÇECEK

Çocukları hedef alan riskler yapay zekayla analiz edilecek.

Özellikle siber zorbalık, dijital tehditler ve şiddete yönlendirebilecek içerikler yapay zeka destekli sistemler aracılığıyla izlenecek.

KAMERALAR KGYS'YE BAĞLANACAK

Okul kameraları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegre edilecek.

Böylece kameralar emniyete bağlanmış olacak.

VELİ-OKUL İLİŞKİSİ GÜÇLENİDİRİLECEK

Veli destek-dayanışma hattı devreye alınacak.

Velilere yönelik psikolojik ve dijital risklere karşı danışma hattı kurulacak.

Aile-okul koordinasyonu artırılacak.

FİZİKİ ÖNLEMLER ARTACAK: DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Modelin diğer önemli unsurları arasında her okula özel Güvenlik Yürütme Kurulu oluşturulması, okul ile en yakın karakol arasında erken uyarı sistemi kurulması, okul giriş-çıkışları ve çevresinde denetimlerin sıkılaştırılması, fiziki önlemlerin artırılması ve acil durum protokollerinin standartlaştırılması yer alıyor.

Bakanlıklar arası veri paylaşımı da modelin temel ayaklarından biri.

ÖĞRENCİLERİN DEVAMSIZLIK DURUMU DAHA YAKINDAN İZLENECEK

Uygulama kapsamında risk analizi yenilenecek, personel eğitimi güçlendirilecek ve devamsızlık veya sosyal uyum sorunu yaşayan öğrenciler daha yakından izlenecek.

Bu bütüncül modelin okulları hem fiziki hem psikolojik hem de dijital tehditlere karşı daha dirençli hale getireceğini vurgulanıyor.

OKULLARDA ALINACAK ÖNLEMLERİ AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bakan Tekin, yapay zeka destekli risk analizi ve erken uyarı sisteminin devreye alınacağını bildirdi.

"DEĞERLENDİRDİĞİMİZ YENİ ÖNLEMLERİ DE KARARA BAĞLADIK"

Veli-okul iletişiminin de güçlendirileceğini aktaran Tekin, konuşmasında ayrıca şu sözleri kullandı:

"Sahada oluşacak riskleri önceden görüp müdahale edeceğiz. Güvenli okul iklimini her yönden daha da geliştirmek elbette sağlıklı nesiller yetiştirme sorumluluğumuzun en önemli parçasıdır.

Yaşanan hadislerin hiçbir yönünün karanlıkta kalmaması için adli ve idari süreçler titizlikle yürütülürken diğer taraftan son kabine toplantımızda ilgili tüm bakanlıklarımızla müştereken değerlendirdiğimiz yeni önlemleri de karara bağladık.

"RİSK ANALİZİ VE ERKEN UYARI SİSTEMİ OLUŞTURUYORUZ"

- Okul güvenliğini fiziki tedbirlerle birlikte dijital risk alanlarını da kapsayacak şekilde genişletiyoruz.

- Yapay zeka destekli bir risk analizi ve erken uyarı sistemi oluşturuyoruz.

- Veli randevu sistemini daha etkin hale getirerek 'okul -aile -rehberlik' irtibatını daha da sağlamlaştıracağız."

"DÜNYANIN EN FEDAKAR ÖĞRETMENLERİNE SAHİBİZ"

Değerli basın mensupları, saygıdeğer velilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrencilerim. Biz ülkemizin her köşesine yayılan kurumsal yapımızla milyonlarca öğrenci ve öğretmenden oluşan büyük bir maarif ailesiyiz.



Vatanımızın dört bir yanında her sabah sınıfının kapısını büyük bir heyecanla açan, öğrencisinin gözünün içine bakarak ders anlatan, onun sevincine ve derdine ortak olan, istikbali için emek veren dünyanın en fedakar öğretmenlerine sahibiz.



Ayla öğretmenimizin öğrencilerini korumak için kendisini siper eden vakur ve fedakar duruşu, Fatma Nur Öğretmenimizin, İbrahim Öğretmenimizin, Aybüke Öğretmenimizin ve Necmettin Öğretmenimizin bu toprakların evlatları için canını ortaya koymuş tüm öğretmenlerimizin hatırası da büyük maarif ailemizin nasıl bir vicdan taşıdığını hepimize bir kez daha gösterecektir.

"YASIMIZ, ACIMIZ, MESULİYETİMİZ ORTAK"

Öğretmenlerimizin ortaya koyduğu sabır, emek, fedakarlık bu milletin geleceğini ayakta tutan karakterin göstergesidir.



Yasımız, acımız, mesuliyetimiz ortak... Bu ülkenin çocukları bu ülkenin çiçekleridir. Her biri kendi istidadıyla var olur.



Bir çiçeğe nasıl ihtimam gösterilirse, evlatlarımıza da öyle bakmak mecburiyetindeyiz. Bu sebeple içinden geçtiğimiz tablonun ağrılını hissediyoruz



Göreve geldiğimiz günden beri çocuklarımızın güven içerisinde yürüdüğü öğretmenlerimizin huzurla vazifesini sürdürdüğü güvenli okul iklimini daha da güçlendirmek için kararlı adımlar attık, atmaya devam ediyoruz.

ATILAN ADIMLARI PAYLAŞTI

"Şimdi müsaadenizle bugüne kadar atılan adımları sizlere anımsatmak istiyorum:

- Köklerden geleceğe yaklaşımıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çalışmalarını başlattık.

- Öğretmen Bilgi Servisi ve Okul Asistanı ile 'öğretmen - veli - okul' irtibatını daha güvenli bir zemine taşıdık.

- Bakımlılıkla mücadeleyi okul aidiyetiyle birlikte ele aldık.

- Ramazan ayı boyunca maarifin kalbinde Ramazan etkinliklerini yaptık."