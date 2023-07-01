İHA

İstanbul’da kaydedilen bir görüntü izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Sıcak havayı değerlendirenler, kentin de boş olmasıyla sokaklara akın etti.

Kimileri turistik gezi, piknik gibi etkinlikler düzenlerken kimileri ise eğlencenin dozunu kaçırdı.

Haliç2ten atladılar

Gençlerin tehlikeli oyun anlayışı vatandaşları tedirgin etti.

Sıcaktan bunalan gençler dün akşam saatlerinde Metro Köprüsü’nden denize atlayarak serinledi.

O anlar kamerada

Vatandaşlar, gençlerin köprüden atladığı anları film gibi izledi.

Şaşkına çeviren görüntüler telefon kamerasına yansıdı.