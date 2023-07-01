İHA
İstanbul’da kaydedilen bir görüntü izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.
Sıcak havayı değerlendirenler, kentin de boş olmasıyla sokaklara akın etti.
Kimileri turistik gezi, piknik gibi etkinlikler düzenlerken kimileri ise eğlencenin dozunu kaçırdı.
Haliç2ten atladılar
Gençlerin tehlikeli oyun anlayışı vatandaşları tedirgin etti.
Sıcaktan bunalan gençler dün akşam saatlerinde Haliç Metro Köprüsü’nden denize atlayarak serinledi.
O anlar kamerada
Vatandaşlar, gençlerin köprüden atladığı anları film gibi izledi.
Şaşkına çeviren görüntüler telefon kamerasına yansıdı.