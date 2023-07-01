Serinlemek için Haliç Metro Köprüsü’nden suya atladılar Sıcak havadan bunalan gençler serinlemek için Haliç Metro Köprüsü’nü oyun parkına çevirdi. Suya atlayan vatandaşların o anları kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA İstanbul’da kaydedilen bir görüntü izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi. Sıcak havayı değerlendirenler, kentin de boş olmasıyla sokaklara akın etti. Kimileri turistik gezi, piknik gibi etkinlikler düzenlerken kimileri ise eğlencenin dozunu kaçırdı. Haliç2ten atladılar Gençlerin tehlikeli oyun anlayışı vatandaşları tedirgin etti. Sıcaktan bunalan gençler dün akşam saatlerinde Haliç Metro Köprüsü’nden denize atlayarak serinledi. O anlar kamerada Vatandaşlar, gençlerin köprüden atladığı anları film gibi izledi. Şaşkına çeviren görüntüler telefon kamerasına yansıdı.