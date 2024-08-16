Şeyh Mansur ve Bill Gates'in yatları Bodrum açıklarında Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El Nahyan'ın 500 milyon pound değerindeki yatı 'Blue' ile teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 'Mar' isimli ultra lüks yatı Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında demir attı.

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DHA

Türkiye kıyıları ultra zenginlerin yatlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Almanya'da inşa edilen ve dünyanın en büyük 5'inci yatı olduğu ifade edilen 160 metre uzunluğunda 22,5 metre genişliğindeki 'Blue' isimli yat, Yalıçiftlik açıklarına demirledi.

24 KAMARADA 48 MİSAFİR AĞIRLAYABİLİYOR

İngiltere'nin futbol kulüplerinden Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait olduğu öğrenilen yatta 24 kabinde 48 misafirin ağırlanabildiği belirtildi.

Cayman Adaları bayraklı yatta 2 helikopter pisti, buhar odası, sauna, güzellik salonu, asansör, gece kulübü, spor salonu, jakuzi gibi imkanlar bulunurken yatın fiyatının ise 500 milyon pound olduğu ifade ediliyor.

Bodrum'a demirleyen yatta Şeyh Mansur'un olup olmadığı ise bilinmiyor.

GATES'İN YATI 'MAR' DA BODRUM'A GELDİ

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu, dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates'in daha önce 'Lana' ismiyle gezdiği ve ismi 'Mar' olarak değiştirildiği belirtilen yat, Bodrum'a geldi.

HAFTALIK KİRASI 1,8 MİLYON EURO

107 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki yat, Yalıçiftlik açıklarına 'Blue' isimli lüks yatın yakınına demirledi. 200 milyon dolar değerindeki yatın haftalık kirasının 1,8 milyon euro olarak olduğu ifade ediliyor.

Gövdesi ve üst güvertesi alüminyum ve çelikten inşa edilen yat, büyüklüğü ile görenlerin dikkatini çekiyor. 8 kabinde 16 misafir ağırlama kapasitesi bulunan Mar, kaptan dahil olmak üzere 34 mürettebat kapasiteli. Yatta kimin ya da kimlerin olduğu bilinmiyor.

Öte yandan, 2 lüks yat içerisinde botlara binen kişilerin olduğu ve bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin turladığı görüldü. Bodrum'da uzunca süren demirli kalan yatlar, Marmaris istikametine doğru bölgeden ayrıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)