Seyir halinde akrobatik hareketler yaparak tehlike saçan trafik magandası yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trafikte kural ihlali, can alıyor...

Belirlenen kurallara uyulması olası faciaların önüne geçiyor.

Hal buyken, akan trafikte yapılan bir anlık hata bile büyük felaketlere yol açarken, bir de akrobatik hareketler yapan motosikletli maganda yakalandı.

Seyir halinde hem kendi hem diğer sürücülerin canını hiçe sayan motosikletlinin akıbetini, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

"AKROBATİK HAREKETLER YAPAN SÜRÜCÜ ELBETTE BİZDEN KAÇAMADI"

Bakan Yerlikaya, "Gereği yapıldı" notunu düştüğü paylaşımında detayları şu sözlerle iletti:

Gereği yapıldı. Kırmızı ışıkta geçen ve akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsü!



Hem kendi canını hem de vatandaşlarımızın canını hiçe sayarak kırmızı ışıkta durmayan, motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücü elbette bizden kaçamadı.

"TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN SÜRÜCÜ YAKALANDI"

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde motosikletin ön tekerini kaldırarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve kırmızı ışıkta geçen sürücü E.B.A. yakalandı.



Gereği yapıldı; motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandı.

YENİ TRAFİK KANUNU TEKLİFİ'NE GÖRE KESİLECEK CEZALARI AKTARDI

"Yeni Trafik Kanunu Teklifi Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girdiğinde, bu sürücü 60 gün boyunca bizlerle aynı yolda araç kullanamayacak.

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne giren maddeye göre: Akrobatik hareketler yapan sürücüye, 46 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, geriye doğru 5 yıl içinde ikinci defa geri alınanların sürücü belgelerini iptal edeceğiz.

Araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Kırmızı Işıkta geçen sürücülerin, 3. kez ihlalinde 30 gün, 4. kez ihlalinde 60 gün, 5. kez ihlalinde 90 gün sürücü belgesini geri alacağız. 6. kez ihlalde ise sürücü belgelerini iptal edeceğiz."

"122'Yİ ARAYIN, BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"