K2 Kamikaze İHA, menziliyle dosta güven, düşmana korku verdi

Türkiye son 20 yıl içerisinde savunma sanayiine büyük yatırımlar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikleriyle güçlenen Türkiye'nin savunma sanayii, ülkeye hem sahada hem masada büyük güç kattı.

SİHA üretiminde dünyada ilk üç içerisine giren Türkiye; silahından bombasına kadar ordunun tüm ihtiyaçlarını çok yüksek oranda karşılayabilme potansiyeline sahip.

Dünyanın farklı ülkelerinden silah almak için sıraya giren Türkiye geçmişte kaldı; NATO üyesi ülkelere dahil yerli ürünlerinin satışını yapan bir Türkiye var.

Dünya kamuoyu; Amerika-İsrail ile İran arasında devam eden savaşta kamikaze İHA'ların adını fazlasıyla duydu.

Bu alanda Türkiye'nin de önemli çalışmaları devam ediyordu.

Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İHA görücüye çıktı.

K2 Kamikaze İHA'nın 2 bin kilometre menzili var.

Bu menzilin ne demek olduğunu açıklamak gerekirse şöyle bir hesap yapılabilir.

İstanbul'dan Tel Aviv ortalama 1.200 km..

Bu kamikaze İHA İstanbul'da havalandığında Tel Aviv'e çok rahatlıkla ulaşabilir.

K2'nin bomba taşıma özelliği de rakiplerine göre oldukça iyi: 200 kilogram bomba taşıyabiliyor.

Kısa pistlerden kalkma özelliği de K2'nin dikkat çeken özelliklerinden biri.

Yapay zeka destekli sürü sinerjisi ile hareket eden platform, “Turan” ve “duvar” gibi formasyonları başarıyla uygulayabiliyor.

K2, mühimmatını hedefe bıraktıktan sonra üsse geri dönebilen yeniden kullanılabilir versiyonlarla da geliştirilecek.

Bu sayede yüksek maliyetli mühimmat kullanımını azaltarak maliyet-etkin ve etkili operasyon imkânı sunuyor.

ELEKTRONİK HARP VEGNSS KESİNTİLERİNE KARŞI DAYANIKLI

K2 Kamikaze İHA, GNSS sinyallerinin bulunmadığı veya karıştırıldığı ortamlarda dahi görsel tarama ve seyrüsefer yeteneği ile görev yapabiliyor.

EO/IR gimbal kamerası sayesinde keşif, gözetleme ve koordinat tabanlı hassas vuruş yapabiliyor. LOS ve BLOS uydu veri bağları ile operasyonel esnekliği üst seviyeye çıkarıyor.

SINIFININ EN BÜYÜK KAMİKAZE PLATFORMU

K2, 800 kilogram azami kalkış ağırlığı, 200 km/s üzeri hızı ve 13 saatin üzerinde havada kalış süresiyle uzun menzilli stratejik görevleri icra edebiliyor.

Kısa pistlerden kalkış-iniş kabiliyeti, sahada lojistik esnekliği artırıyor.