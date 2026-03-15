Eşinin sosyal medya paylaşımlarına öfkelenen Demet Akalın, sert çıktı: Sen bir eve gel

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un sosyal medyada paylaştığı görüntülere verdiği tepkiler gündem oldu.

Akalın ve eşi Kurt, magazin dünyasında sık sık paylaştıkları esprili atışmalarla biliniyor.

YARIŞMA HAZIRLIKLARINI PAYLAŞTI

Kurt katılacağı yarışma için uzun süredir disiplinli bir antrenman programı uyguluyordu.

Kurt, son olarak bir yarışmaya hazırlanmak için uyguladığı yoğun antrenman programının kesitlerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Kurt'un spor salonunda çalışırken vücudunu sergilediği videolar, kısa sürede beğeni topladı.

EŞİNİN PAYLAŞIMLARINA SİTEM ETTİ

Kurt'un bu paylaşımları, Akalın'ı ise öfkelendirdi.

Paylaşımı gören Akalın, sosyal medya üzerinden yaptığı yorumla sitemini gösterdi.

"SEN BİR EVE GEL BAKALIM"

Akalın, paylaşımın altına yazdığı mesajda, "Senin rüyanı *** Lan sen bir eve gel bakalım!" sözlerini kullandı.

Ünlü şarkıcının bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçileri de yorum yağdırdı.