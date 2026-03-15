Çelik'in veresiye defteri satın alma videoları akıma dönüştü

Türk toplumunda ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin ayrı bir yeri var.

Ramazan ayında ise bu yardımlar daha anlamlı oluyor.

Türkiye'nin yetiştirdiği efsane sanatçılardan biri olan Çelik de bu kapsamda Ramazan ayında farkında olmadan bir yardımlaşma akımı başlattı.

VERESİYE DEFTERLERİ TOPLAMAYA BAŞLADI

Konser için gittiği şehirlerde yoksul mahallelerdeki marketleri ziyaret eden Çelik, veresiye defterlerini satın almaya başladı.

Samsun'da, Trabzon'da, Hatay'da, Erzurum'da satın aldığı veresiye defterleriyle hem ihtiyaç sahiplerine yardımcı olan hem de esnafa destek olan Çelik, o anları da Instagram hesabından örnek olması, yardımlaşmayı teşvik etmesi için paylaşıyor.

BAZI KESİMLERDEN TEPKİ ÇEKTİ

Ne var ki Çelik'in bu anlamlı işlerine sosyal medyadan beklenmedik tepkiler geldi. Videolara yorum yapan, iyilikten rahatsız kimseler Çelik'i hedef aldı.

Çelik'in bu iyilik hareketine sahip çıkan isim ise Sevda Türküsev oldu.

Ensonhaber YouTube kanalındaki programında konuya değinen Türküsev, Çelik'i tebrik ederken, hedef alanlara ise sert çıkıştı.

"HELAL OLSUN ÇELİK"

Türküsev, "Diyor ki, 'Ben vakıf kurmak istemiyorum, ben insanlara görsel örnek olmak istiyorum.' Helal olsun kardeşim Çelik. Çok doğru bir şey yaptı. Ama yok 'yaptığını gizli yapacaksın...' Neyi gizli yapacaksın? Sokakta gayrı ahlaki ne varsa hepsini aleni yapıyorsunuz, millet fitresini zekatını niye örnek olarak paylaşmasın? O kadar güzel bir şey yaptı ki tebrik ediyorum." dedi.

AKIMA ADEM METAN DA KATILDI

Diğer yandan Çelik'in bu veresiye kapatma videoları sosyal medyada bir akıma dönüştü. Ensonhaber yazarı Adem Metan da bu akıma katılanlardan biri oldu.

Metan ziyarete gittiği Sakarya Arifiye’deki Kemaliye köyünün bakkalındaki veresiye defterini satın aldı.

"İYİLİK PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR"

Metan da Çelik gibi o anları Instagram hesabından paylaştı. Metan paylaşımında, "Geçen gün İstanbul’da bir bakkalın veresiye defterini kapatmıştık. Bugün de Sakarya Arifiye’de, Kemaliye köyünde Mehmet amcamızın bakkalındaki defteri kapattık.

Hem aklımdaydı hem de Sakarya’ya gelmişken hallediverdik. Mehmet amcanın işi görülmüş oldu, komşularla bağımız da güçlendi.

Belki söyleyemeyen, ihtiyacı olup da dile getiremeyen daha çok insan vardır. Bu yüzden paylaşmak istedim. Çünkü iyilik paylaşıldıkça çoğalır." ifadelerini kullandı.