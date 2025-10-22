Siirt'te arızalanan kamyondaki patatesleri ücretsiz dağıttı

- Siirt Baykan'da arıza yapan bir kamyonetin sürücüsü, zarar gören patatesleri ücretsiz dağıttı.
- Vatandaşlar yola dökülen patatesleri poşetlere ve araçlarına yükledi.
- Olay sırasında kısa süreli izdiham yaşandı.
Siirt Baykan-Bitlis kara yolunda seyir halindeki patates yüklü kamyonet, arıza nedeniyle yol kenarında durmak zorunda kaldı.
Sürücü, zarar gören patatesleri yola boşalttı.
VATANDAŞLAR BÖLGEYE AKIN ETTİ
Patateslerin alınmasına izin verilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar kısa sürede bölgeye akın etti.
POŞETLERLE ARAÇLARA TAŞIDILAR
Vatandaşların yola dökülen patatesleri poşetlere doldurarak evlerine götürdükleri, bazı kişilerin ise araçlarının kasalarına yüklediği görüldü.
Olay sırasında kısa süreli izdiham yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.