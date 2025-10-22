Abone ol: Google News

Siirt'te arızalanan kamyondaki patatesleri ücretsiz dağıttı

Baykan ilçesinde patates yüklü bir kamyonet arıza yapınca sürücüsü, zarar gören patatesleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 11:24
  • Siirt Baykan'da arıza yapan bir kamyonetin sürücüsü, zarar gören patatesleri ücretsiz dağıttı.
  • Vatandaşlar yola dökülen patatesleri poşetlere ve araçlarına yükledi.
  • Olay sırasında kısa süreli izdiham yaşandı.

Siirt Baykan-Bitlis kara yolunda seyir halindeki patates yüklü kamyonet, arıza nedeniyle yol kenarında durmak zorunda kaldı.

Sürücü, zarar gören patatesleri yola boşalttı.

VATANDAŞLAR BÖLGEYE AKIN ETTİ

Patateslerin alınmasına izin verilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar kısa sürede bölgeye akın etti.

POŞETLERLE ARAÇLARA TAŞIDILAR

Vatandaşların yola dökülen patatesleri poşetlere doldurarak evlerine götürdükleri, bazı kişilerin ise araçlarının kasalarına yüklediği görüldü.

Olay sırasında kısa süreli izdiham yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

