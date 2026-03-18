Kadıköy'e cami için geri sayım başladı

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin açtığı dava nedeniyle İstanbul Kadıköy Rıhtım'a yapılması planlanan cami beklemedeydi.

Yargıdaki sürecin çözüme kavuşmasıyla birlikte cami için ilk adım atıldı.

Bölgedeki otopark kullanıma kapatıldı.

Kadıköy'de yapılması planlanan ihtişamlı camiye karşı bazı odalar ve CHP'li üyeler karşı çıkıyor.

TANIDIK SENARYO DEVREDE

Kadıköy'e böyle bir caminin yapılmaması için hukuki engeller çıkarmaya çalışan CHP'ye bir destek de Almanya merkezli Deutsche Welle'den geldi.

DW Türkçe servisi, yapılması planlanan caminin tartışmaları alevlendireceğini yazdı.

Caminin yapılmaması için muhalefet medyası ve CHP'nin ardından Alman DW Türkçe'nin de devreye girmesi daha önce yaşanan olayları da akıllara getirdi.

Türkiye'deki tüm sokak eylemlerinde benzer şekilde organize olan yapılar, önce operasyonel haberler servis ediyor ardından siyasi eylemlerle sokakları karıştırmaya çalışıyor.

Yüzde 99'u Müslüman bir ülkede cami yapımının bu kadar tepkiyle karşılanması da kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanıyor.