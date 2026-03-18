İsrail: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İran ile İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden çatışmalar 19. gününe girerken, savaşın seyrini etkileyebilecek yeni bir iddia gündeme geldi.

Uluslararası bazı haber ajanslarına göre, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, Tahran’da gece saatlerinde düzenlenen hava saldırısının hedefi oldu. Saldırı sonrası Hatib’in yaşamını yitirdiği ileri sürülse de İran makamlarından henüz doğrulama ya da yalanlama gelmedi.

LARİCANİ'NİN ARDINDAN YENİ HEDEF

Daha önce İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin öldürüldüğü yönündeki iddiaların ardından gelen bu gelişme, ülkede üst düzey yetkililerin hedef alındığı yönündeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İSRAİL'DEN OPERASYON AÇIKLAMASI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yaptığı açıklamada Tahran’da İran’a ait komuta merkezleri, füze üsleri ve çeşitli hükümet altyapılarına yönelik hava saldırılarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Açıklamada, hedefler arasında Devrim Muhafızları’na bağlı güvenlik birimleri, iç güvenlik güçleriyle ilişkili tesisler ve balistik füze komuta merkezlerinin bulunduğu ifade edildi. Ayrıca İran hava savunma sistemlerinin de vurularak hava üstünlüğünün genişletilmeye çalışıldığı belirtildi.

İSMAİL HATİB KİMDİR

İran’ın mevcut İstihbarat Bakanı olan İsmail Hatib, ülkenin güvenlik bürokrasisinde kritik rol oynayan isimlerden biri olarak biliniyor. Din adamı kimliğiyle de öne çıkan Hatib, uzun yıllar istihbarat ve karşı istihbarat alanlarında görev yaptı.

2021 yılında dönemin Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından bu göreve getirilen Hatib, özellikle iç güvenlik, muhalif hareketlerin takibi ve dış tehditlere karşı operasyonların koordinasyonunda etkin rol üstlendi.

GÖLGESEL SAVAŞ GENİŞLİYOR

İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran da karşılık vererek bölgedeki ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlenen hedeflere saldırılar düzenledi.

İranlı yetkililere göre, çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1300’ü aşarken, on binlerce kişi de yaralandı.

GÖZLER, TAHRAN'DAN GELECEK AÇIKLAMADA

Ortadoğu’daki gerilim her geçen gün tırmanırken, Hatib’in öldürüldüğü iddiasına ilişkin Tahran yönetiminin yapacağı açıklama merakla bekleniyor. Bu gelişmenin doğrulanması halinde, bölgedeki güç dengelerinin daha da sert bir şekilde değişebileceği değerlendiriliyor.