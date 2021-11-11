Euro
11.3453
0.42%
Dolar
9.8682
0.27%
Altın
586.77
0.07%
Borsa
1.624
0%
Bitcoin
646.100
-0.22%
BTXN Coin
22.57
0.26%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Siirt’te görevli öğretmene inceleme

    Bir öğretmenin sosyal medya paylaşımında öğrencilerine 'Küçük Hewaller' demesi tepkilere neden oldu.
    • İHA
    • 11.11.2021 - 07:39
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 07:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Siirt’te görevli öğretmene inceleme

    Siirt’in Baykan ilçesinde görev yaptığı belirtilen Zeynep Ç. adlı öğretmen, sosyal medya hesabından dersine girdiği öğrencilerine 'Küçük Hewaller' diyerek paylaşım yaptı.

    Zeynep Ç., kendi fotoğrafını paylaşarak yazdığı yazıda, “Neyse son derse gideyim de Atatürk imzalı kolyem ve ajandamla küçük hewallerden minik birer kemalist yapayım” ifadelerini kullandı.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Öğretmenin paylaşımı tepki topladı.

    Öğretmenin bu paylaşımı üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

    Siirt’te görevli öğretmene inceleme #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir