Siirt’te görevli öğretmene inceleme

Bir öğretmenin sosyal medya paylaşımında öğrencilerine 'Küçük Hewaller' demesi tepkilere neden oldu.

Siirt’in Baykan ilçesinde görev yaptığı belirtilen Zeynep Ç. adlı öğretmen, sosyal medya hesabından dersine girdiği öğrencilerine 'Küçük Hewaller' diyerek paylaşım yaptı.

Zeynep Ç., kendi fotoğrafını paylaşarak yazdığı yazıda, “Neyse son derse gideyim de Atatürk imzalı kolyem ve ajandamla küçük hewallerden minik birer kemalist yapayım” ifadelerini kullandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Öğretmenin paylaşımı tepki topladı.

Öğretmenin bu paylaşımı üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.