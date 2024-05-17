Haberler



3. Sayfa



Siirt'te kayıp sürücü, uçuruma yuvarlanan aracında bulundu

Siirt'te kayıp sürücü, uçuruma yuvarlanan aracında bulundu Pervari'de dün geceden beri kayıp olarak aranan Hayrettin Y.’nin kaza yaptığı, aracının uçuruma yuvarlandığı ortaya çıktı.