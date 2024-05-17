Siirt'in Pervari ilçesinde Hayrettin Y.’nin haber alamayan yakınları, dün gece saatlerinde jandarmayı arayıp haber verdi. İhbar üzerine ekipler, Hayrettin Y.’nin bulunması için çalışma başlattı.
Aracıyla uçuruma düştüğü tespit edildi
Hayrettin Y.’nin aracıyla gideceği güzergahta arama yapan ekipler, kamyonetinin Çatak- Pervari kara yolunda uçuruma yuvarlandığını fark etti.
100 metrelik uçurumda sıkıştığı araçtan çıkarıldı
Bunun üzerine bölgeye sağlık ekipleri çağırıldı. Yaklaşık 100 metre yuvarlanan aracın yanına giden ekip, Hayrettin Y.’nin yaralı olduğunu ve araçta sıkıştığını belirledi. Pervari Kaymakamı Ahmet Gülderen de kaza yerine gelerek bilgi aldı.
Yaralı sürücünün sağlık durumu iyi
Araçtan çıkarılan ve sedyeye konulan Hayrettin Y., güvenlik güçlerinin yardımıyla yolda bekleyen ambulansa taşındı.
Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hayrettin Y., buradan da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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