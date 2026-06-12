Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edirne'de vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii’nin restorasyonun ardından yeniden ibadete açılışı, yapımı tamamlanan diğer tesis ve projelerin toplu açılışı ve anahtar teslim töreni için Edirne'ye geldi.

Erdoğan, canlı bağlantıyla yapımı tamamlanan Söğütlük Millet Bahçesi’nin de açılışını yapıp, hak sahibi aileleri anahtarlarını teslim etti.

Cumhurbaşkanı daha sonra Edirne Valiliği’ne geçti.

Burada Edirne Valisi Yunus Sezer’den brifing alan Erdoğan, daha sonra kentin trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’ndeki kafede vatandaşlarla bir araya gelerek, çay içti.

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Erdoğan, yaklaşık 20 dakika kaldığı kafeden vatandaşları selamlayarak, İstanbul’a gitmek üzere ayrıldı.