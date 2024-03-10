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Siirt'te otomobilde baygın haldeki kadını itfaiye kurtardı

Siirt'te otomobilde baygın haldeki kadını itfaiye kurtardı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne park eden otomobilin içinde baygın halde olduğu fark edilen D.T. adlı kadın, bölgeye gelen itfaiye ekibinin camı kırması ile araçtan çıkartılıp hastanede tedaviye alındı.