DHA
Akşam saatlerinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önüne park eden 34 AS 0556 plakalı otomobili görenler içinde bir kadının baygın halde olduğunu fark etti.
İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Aracın camı kırıldı, baygın kadın kurtarıldı
Kapısı kapalı olan otomobilin camı itfaiye ekibi tarafından kırılarak, D.T. araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen D.T. sedyeye konularak hastanede tedaviye alındı.
D.T.’nin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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