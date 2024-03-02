Siirt'te sulama havuzuna düşen 8 yaşındaki çocuk öldü

DHA
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde oyun oynamak için dışarı çıkan 8 yaşındaki Umut Aydınalp, dengesini kaybederek evlerinin 150 metre ilerisindeki fıstık bahçesindeki sulama havuzuna düştü.
Bir süre haber alamayan ailesi Umut'u aramaya başladı.
Umut, havuzda hareketsiz halde bulundu ve çıkarıldı.
Ailenin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdi
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Umut, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Umut'un cansız bedeni otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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