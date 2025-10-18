Abone ol: Google News

Siirt'te takla atan araçta anne ile kızı yaralandı

Kurtalan ilçesinde otomobiliyle kaza yapan anne ve çocuğu yaralandı.

  • Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
  • Kazada anne ve 1,5 yaşındaki kızı yaralandı.
  • Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’in Kurtalan ilçesi Gökdoğan köyü mevkinde S.M. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

SÜRÜCÜ VE KIZI YARALANDI

Kazada sürücü ve 1,5 yaşındaki kızı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

