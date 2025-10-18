Siirt'te takla atan araçta anne ile kızı yaralandı

- Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Siirt’in Kurtalan ilçesi Gökdoğan köyü mevkinde S.M. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
SÜRÜCÜ VE KIZI YARALANDI
Kazada sürücü ve 1,5 yaşındaki kızı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.