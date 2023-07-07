Şile otobanında makas atan otomobil sürücüsü motosikletliye çarptı Makas atarak ilerleyen sürücünün yanında seyir eden motosikletlinin sürüklenmesine neden olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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İHA

Trafikte hem kendi canını hem de vatandaşların canını tehlikeye atan sürücüler yürekleri ağza getiriyor.

Trafik kurallarını hiçe sayanların sayısı her geçen gün artıyor...

Bu kez görüntülerin adresi Megakent İstanbul.

Şile otobanında makas atarak ilerleyen sürücü trafiği tehlikeye soktu.

Motosikletliyi sürükledi

Olay, dün saat 22.12 sıralarında Şile otobanında yaşandı.

Makas atarak ilerleyen sürücü, yanında seyir halinde olan motosikletli sürücüyü de yan şeride sürekli.

O anlar kaydedildi

O anlar ise arkada seyir eden otomobildekiler tarafından saniye saniye görüntülendi.