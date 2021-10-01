Şile Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonu: 74 şüpheli gözaltına alındı

Şile Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 87 kişiden 74'ü yakalandı. 13 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki tapu müdürlüğünde işlemlerin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alınıp verildiği iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Şile Tapu Müdürlüğü'nde görevli tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı, 11 memur, 3 mahalle muhtarı ile 71 sivil kişiden oluşan 87 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 74 KİŞİ YAKALANDI

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, Şile merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 74 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin adres ve iş yerlerinde ekiplerce arama yapılırken, bazı şüphelilerin evlerinde bulunan zarf içerisindeki paralara el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

SORUŞTURMA 7 AYDIR SÜRÜYOR

Şile Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 aydır yürütülen soruşturmada, Şile Tapu Müdürlüğünde çalışan bazı kişilerin telefon görüşmeleri ve teknik takip sonucu elde edilen görüntülerin incelenmesinde şüphelilerin tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettikleri tespit edildi.