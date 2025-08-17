Silivri plajları yasaklara rağmen doldu

İstanbul'un Silivri ilçesinde haftasonu havanın güneşli olması, vatandaşları Silivri Kumluk Plajı'na çekti. Silivri Kaymakamlığı, yoğun rüzgâr ve yüksek dalgalar nedeniyle 15-17 Ağustos tarihlerinde denize girmeyi yasaklamasına rağmen, birçok kişi yasağı hiçe sayarak denize girdi.

YETKİLİLER SÜREKLİ UYARDI

Silivri Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Jandarma ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denize girenleri sık sık uyararak tehlikeye karşı dikkatli olmalarını sağladı.

"BENGE GÜVENLİK İPİNİ GEÇMEDİĞİMİZ SÜRECE BİR SORUN YOK"

Turgut Gürbüz (Küçükçekmece):

"Bence gayet iyi burası, akıntı fazla yok. Belli noktalarda güvenlik ipini geçmediğimiz sürece bir sorun yok."

Mehmet Karataş (Eyüp Sultan):

"Sabah erken kalktık denize girelim dedik. Cankurtaran ve zabıta ekipleri denize girmememiz konusunda uyardılar. Yasak olduğu için anons bekliyorum, anons yaptıkça denize gireceğim. Eyüp Sultan’dan buraya 1,5 saatte geldim, herşeyimi kurdum, denize gireceğim."

UYARI TABELASINA RAĞMEN YÜZDÜLER

Plajda yer alan “Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır” uyarı tabelası ise ziyaretçilerin ilgisini çekti.