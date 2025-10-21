Silivri’de kaçırılmak istenen 2 gökdoğan ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’un Silivri ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak istenen 2 gökdoğan kuşunu ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişiye, toplam 1 milyon 524 bin 798 lira idari para cezası ve tazminat uygulanacağı bildirildi.

KAÇAKÇILAR YAKALANDI, 1,5 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

DKMP’nin açıklamasına göre ekipler, gelen bir ihbar üzerine kolluk kuvvetleriyle birlikte Silivri’deki adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda, yasa dışı yollarla yakalanmış 2 gökdoğan bulundu.

Kuşları yurt dışına kaçırma hazırlığında oldukları belirlenen 2 kişiye, ilgili kanunlar kapsamında 1 milyon 524 bin 798 lira idari para cezası ve tazminat bedeli uygulanacak.

GÖKDOĞANLAR DOĞAYA SALINACAK

Ele geçirilen gökdoğanlar, tedavi altına alınmak üzere Polonezköy Sülün Üretme İstasyonuna götürüldü.

Bakım sürecinin tamamlanmasının ardından kuşların yeniden doğaya salınacağı açıklandı.