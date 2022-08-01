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    Silivri'de lastiği patlayan hafriyat kamyonu viyadükten düştü

    Silivri'de seyir halinde lastiği patlayan hafriyat kamyonu viyadükten aşağı düştü. Kazada hafriyat kamyonu şoförü yaralandı.
    • 01.08.2022 - 19:20
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 19:39
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    Silivri'de lastiği patlayan hafriyat kamyonu viyadükten düştü

    İstanbul'un Silivri ilçesinde TEM Otoyolu Kova Deresi viyadüğünde 34 ZK 6077 plakalı hafriyat kamyonunun lastiği seyir halindeyken patladı.

    Lastik patlamasından dolayı şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yaklaşık 20 metre yükseklikteki viyadükten aşağı düştü.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hastaneye kaldırıldı

    Şoför, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

    DHA'nın haberine göre, şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Silivri'de lastiği patlayan hafriyat kamyonu viyadükten düştü VİDEO

    Silivri de lastiği patlayan hafriyat kamyonu viyadükten düştü #1

    Silivri de lastiği patlayan hafriyat kamyonu viyadükten düştü #2

    Silivri de lastiği patlayan hafriyat kamyonu viyadükten düştü #3

    Silivri de lastiği patlayan hafriyat kamyonu viyadükten düştü #4

    Silivri de lastiği patlayan hafriyat kamyonu viyadükten düştü #5

    Silivri de lastiği patlayan hafriyat kamyonu viyadükten düştü #6

    Silivri de lastiği patlayan hafriyat kamyonu viyadükten düştü #7

    Silivri de lastiği patlayan hafriyat kamyonu viyadükten düştü #8


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