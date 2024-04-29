Kanal D o dizinin fişini çekti; İşte final tarihi… Uzun süredir izleyiciyle buluşan Kanal D’nin iddialı dizisi, ekran macerasını noktalıyor. Dizinin final kararı hayranlarını şaşırttı.

ensonhaber.com

Kanal D’nin sevilen uzun soluklu dizisi Üç Kız Kardeş’ten sevenlerini üzecek bir haber var.

İclal Aydın'ın çok sevilen romanından uyarlanan dizi, final yapma kararı aldı.

İnci ve Ali Gündoğdu'nun yönetimindeki Süreç Film şirketinin imza attığı dizi, Salı gününden cumartesine alınmıştı.

Başrollerinde Reha Özcan, Berker Güven, Özgü Kaya, Veda Yurtsever, Tayfur Eraslan, Benian Dönmez ve Ayça İnci gibi usta oyuncuların yer aldığı dizi, ne yazık ki beklenen performansı karşılayamadı.

O tarihte final yapıyor

Yayın gününü değiştirmesine rağmen beklenen reytingleri elde edemeyen dizi için Kanal D final kararı verdi.

Üç Kız Kardeş, gelecek hafta 84. bölümle ekranlara veda edecek. Dizinin final bölümü 4 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanacak.