Simav Çayı kirlilik nedeniyle beyaz köpükle kaplandı

Simav Çayı'nda yaşanan kirlilik görüntülendi. Kirliliğin görüntülenmesinin ardından bölge halkı, yetkilileri göreve çağırdı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bulunan Simav Çayı, kirlilik nedeniyle köpürerek güzelliğini kaybetti.

Simav Çayı'nda yaşanan kirlilik bir vatandaş tarafından çekildi.

Çekilen görüntüler yaşanan kirliliği gözler önüne serdi.

KİRLİLİĞİN NEDENİ BULUNAMADI

Susurluk'taki kum ocağın yanından ilerleyen ve Buzağılık Köprüsü altından geçen Simav Çayı'nda meydana gelen köpükleşme, kafalarda soru işareti bıraktı.

Su yüzeyinde oluşan köpüklere neyin sebep olduğu ise bulunamadı.

BALIK ÖLÜMLERİ YAŞANIYOR

Bölge sakinleri, yetkilileri göreve davet ederken suyun incelenmesini talep etti.

Su yüzeyinde anlık olarak oluşan ve bir süre sonra kaybolan kirlilik için gözler çevredeki işletmelere çevrilirken, bazı vatandaşlar ise dönem dönem balık ölümlerinin de bölgede yaşandığını iddia etti.



