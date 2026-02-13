Sınır kapılarında narkotik operasyonu: 4 milyar 617 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uyuşturucuyla mücadele, yurt içinde olduğu gibi sınırlarımızda da emniyet güçleri tarafından sürdürülüyor.

Bu kapsamda gümrük kapılarında, 3 ayrı başarılı narkotik operasyonuna daha imza atıldı.

"ÜÇ AYRI OPERASYONDA 4 MİLYAR 617 MİLYON TL'LİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ"

Operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından aktaran Ticaret Bakanlığı, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin toplam değerinin 4 milyar 617 milyon TL olduğunu belirtti.

Bakanlık, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimleri tarafından gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, toplam 4 milyar 617 milyon TL değerinde ilaç ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edildi.

"886 KİLO ESRAR YAKALANMIŞTIR"

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri; uzmanlaşmış personeli, gelişmiş teknik altyapısı ve risk analiz sistemleri ile yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini ülke genelinde kararlılıkla sürdürmektedir.



Bu kapsamda;



Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda; Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen ve transit olarak Gürcistan'a gideceği anlaşılan tırda yapılan kontroller neticesinde 886 kilo esrar ele geçirilmiştir.

"MERSİN GÜMRÜĞÜ'NDE 440 BİN ADET UYUŞTURUCU MADDE YAKALANMIŞTIR"

"Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda; Hindistan'dan Türkiye'ye gelen konteyner içerisinde 440 bin adet etken maddesi pregabalin ve celecoxib cinsi ilaç yakalanmıştır."

"200 KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLMİŞTİR"

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda; fırça cinsi eşya içerisine gizlenmiş vaziyette 200 kilo metamfetamin ele geçirilmiştir.



Yakalanan tüm uyuşturucu maddeler imha edilmiştir.

"GENÇLERİMİZİ HEDEF ALAN YASA DIŞI FAALİYETLERE AĞIR DARBE VURULMUŞTUR"