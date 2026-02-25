Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kabe'de Hacılar" ilahisini söyleyen fenomene tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasına dün Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağında hayatını kaybeden pilot İbrahim Bolat'a rahmet dileyerek başlayan Cumhurbaşkanı, sözü akabinde Ramazan ayına getirdi.

Ülkede Ramazan ayının farklı bir atmosferde idrak edildiğini ve camilerin dolup taştığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde herkesin diline dolanan Kabe'de Hacılar ilahisinden de bahsetti.

İlahiyi söyleyen Celal Karatüre'yi tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti;

"BU İLAHİNİN BESTECİSİNDEN İCRACISINA KADAR TÜM KARDEŞLERİME TEBRİKLERİMİ İLETİYORUM"

Öte taraftan ülkemiz genelinde Ramazan-ı Şerif gerçekten çok çok farklı bir manevi atmosferde idrak ediliyor. Camilerimiz dolup taşıyor. Çocuklarımız, gençlerimiz gittikçe artan oranda camilerimizi şenlendiriyor.



Sofralarımız hamdolsun bereketleniyor. İhtiyaç sahibi kardeşlerimiz bu ayın bereketiyle daha çok gözetiliyor. Kur’an-ı Kerim’in o eşsiz sedası kulaklarımıza, kalplerimize adeta şifa oluyor. Bu yıl ayrıca ülkenin her yerinde terennüm edilen ilahilerle coşkuyu, neşeyi, manevi hazzı millet olarak hep birlikte yaşıyoruz.



Kabe’de hacılar Hu der Allah... Bu ilahiyi yediden yetmişe insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden, ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses, tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum.

"BİZİ GURURLANDIRDI"

Özellikle okul bahçelerinde yavrularımızın hep birlikte bu ilahilere eşlik ettiklerini, hep bir ağızdan coşkuyla "Allah" Lafz-ı Celali'ni seslendirdiklerini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti, mesrur etti, gururlandırdı.

"BU FOTOĞRAF GERÇEK TÜRKİYE FOTOĞRAFIDIR"

Tüm Türkiye'nin aynı ritimde buluşması, aynı sözleri, aynı sesleri terennüm etmesi; özlediğimiz, arzuladığımız, hasretini çektiğimiz bir iklimdi.



Şunu bir defa açık açık söylemek isterim: Kimse bundan gocunmamalı, rahatsız olmamalı, kimse tedirgin olmamalıdır.



Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Bu fotoğraf bu toprakların fotoğrafıdır, bu milletin fotoğrafıdır. Bu fotoğrafa vesile olan herkesten Allah gani gani razı olsun diyorum.

"DÜN GECE MAALESEF ÜZÜCÜ BİR HABER ALDIK"

Dün gece maalesef üzüntü verici bir haber aldık. Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'mızdan kalkan ve görev uçuşu yapan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve uçağımızın pilotu şehit oldu.



Öncelikle kahraman şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.



Kazanın nedenlerinin tespitine yönelik gerekli inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır. Şehit pilotumuzun ruhu şad, mekanı cennet olsun.

"RAMAZAN'A KAVUŞMANIN BAHTİYARLIĞINI YAŞIYORUZ"

Milletçe mübarek Ramazan’a kavuşmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.



Öncelikle siz milletvekillerimizin ve misafirlerimizin Ramazan-ı Şerif’ini tüm kalbimle tebrik ediyor; bu rahmet mevsiminin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.



Bizleri bir kez daha Şehr-i Ramazan’a ulaştıran Cenab-ı Allah’a sonsuz hamd ediyor, şükrediyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri katında makbul buyursun.

"GÖNLÜMÜZ FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZLE"

Yoksulun, ihtiyaç sahibinin, kimsesizin daha çok hatırlandığı, komşuluk ve akrabalık hukukunun daha da güçlendirildiği, paylaşmanın ve dayanışmanın zirveye çıktığı bu mübarek günler, aynı zamanda hepimiz için büyük bir fırsattır.



Başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin bu rahmet ve bereket ortamından azami derecede istifade etmesi, Ramazan’ın gönüllerimizi kaynaştıran, kalplerimizi yumuşatan manevi atmosferini doya doya yaşaması en büyük dileğimiz, en büyük arzumuz ve temennimizdir.



Ancak Gazze’de 12 Ekim’de varılan ateşkese rağmen devam eden saldırılar ve yapılan tüm anlaşmalara rağmen insani yardımların istendiği şekilde ulaşamaması maalesef Ramazan-ı Şerif’i buruk geçirmemize sebep oluyor. Bu Ramazan’da da aklımız, gönlümüz, dualarımız Filistinli kardeşlerimizle.

"RAMAZAN AYININ İKLİMİNİ HEP BERABER MİLLETİMİZLE TENEFFÜS ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

AK Parti olarak 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in, tıpkı şefkatli bir anne misali hem İslam alemini hem de ülkemizi sarıp sarmaladığı bu mübarek günleri, milletimizle bir kez daha kucaklaşmak, dertleşmek, aramızda yeni muhabbet köprüleri kurmak için en verimli şekilde değerlendirmenin çabasındayız.



Genel Merkezimiz, tüm başkanlıklarımızın katkısını alarak teşkilatımız için çok kapsamlı, çok anlamlı bir etkinlik takvimi hazırladı. Hepimiz tam kadro sahadayız. Ramazan ayının rahmet ve merhamet iklimini hep beraber milletimizle teneffüs etmeye çalışıyoruz.



Kabine üyelerimiz, milletvekillerimiz, kadın ve gençlik kollarımız, Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerimiz ve elbette AK Parti'nin hizmet siyasetinin lokomotifi olan belediyelerimiz; 11 ayın sultanını idrak ve ihya etmek için, bizi biz yapan, bizi diğerlerinden ayıran güzel hasletlerimizi yaşatmak için cansiperane bir gayret sergiliyor.



Bilhassa yuvalarına kavuşan depremzedelerimize konuk olduğumuz "Yeni Evim İlk İftarım" programımızın yüreklere dokunduğunu görüyorum. Bu sene ikincisini tertiplediğimiz "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri de Ankaralı kardeşlerimizin yoğun ilgisine mazhar oluyor.

TEŞKİLATA RAMAZAN TEŞEKKÜRÜ

Niyetimiz bir, inancımız bir, yolumuz bir diyerek en küçük köyümüzden en büyük şehrimize kadar 86 milyona kardeş olan teşkilatımızın her neferine teşekkür ediyorum.



AK Parti teşkilatlarının daha önceki tüm Ramazanlarda olduğu gibi bu sene de yoksulları, kimsesizleri, garip gurebayı gözetiyor olmasından bu partinin Genel Başkanı olarak gurur duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum.



İnşallah aynı tempoda çalışmaya devam edecek, Ramazan-ı Şerif'in son gününe kadar dayanışma ve paylaşmanın dozunu artıracağız.



Burada bir konunun üzerinde özellikle durmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığımız, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz" kapsamında "Maarif'in Kalbinde Ramazan" teması altında çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi için 81 vilayetimize bir yazı gönderdi.



Bu kapsamda öğrenciler için söyleşi programları düzenlenecek, okul-aile işbirliğini güçlendirmek için iftar sofraları kurulacak.



Çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi daha iyi öğrenmeleri ve tecrübe etmeleri için okul dışı öğrenme ortamları hazırlanacak; paylaşma bilinci, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi hasletlerin çocuklarımıza aşılanması sağlanacak.

MEB'İN RAMAZAN GENELGESİ

Bu etkinlikler her şeyden önce gönüllülük esasına dayalı olarak yapılacaktır. İkinci olarak da bu etkinlikler, hiç şüphesiz anayasal dayanağı olan etkinliklerdir.



Anayasamızın gerek başlangıç kısmında gerekse sonraki diğer maddelerinde her vatandaşın manevi varlığını geliştirme hakkı olduğu açıkça belirtilmiştir.



Milli Eğitim Bakanlığımız da anayasanın kendisine yüklediği sorumluluk mucibince öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerini güçlendirmek amacıyla tamamen gönüllülük esasına göre böyle güzel bir çalışmayı yapmıştır.