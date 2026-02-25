Bill Gates, Epstein ağına katılan iki Rus kadınla ilişkisini itiraf etti

Bill Gates, 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunan Jeffrey Epstein ile geçmişteki bağlantıları nedeniyle çalışanlara hitaben yaptığı toplantıda, “eylemlerinin sorumluluğunu üstlendiğini” açıkladı.

Gates Foundation sözcüsü, salı günü Reuters’a yaptığı yazılı açıklamada, Gates’in vakıf çalışanlarıyla planlanan bir toplantı gerçekleştirdiğini ve yayımlanan Epstein dosyalarına ilişkin sorular dahil olmak üzere birçok konuda açık sözlü yanıtlar verdiğini bildirdi.

HÜKÜM GİYDİKTEN SONRA TEMAS SÜRDÜ

Açıklama, The Wall Street Journal’ın, Gates’in toplantı sırasında çalışanlardan özür dilediğini yazmasının ardından geldi. Gazeteye göre Gates, Epstein ile zaman geçirmenin ve vakıf yöneticilerini bu görüşmelere dahil etmenin “büyük bir hata” olduğunu söyledi.

ABD Department of Justice (DOJ) tarafından yayımlanan belgelerde, Gates ile Epstein’ın, Epstein’ın hapis cezasının ardından Gates’in hayırseverlik faaliyetlerini genişletme konusunu görüşmek üzere birden fazla kez bir araya geldiği belirtildi.

RUS KADINLARLA İLİŞKİSİNİ KABUL ETTİ

Haberde, Gates’in çalışanlara hitaben, “Yaptığım hata nedeniyle bu durumun içine çekilen diğer insanlardan özür diliyorum.” dediği aktarıldı.

Gates, ayrıca iki Rus kadınla ilişki yaşadığını kabul ederken bu kişilerin, Epstein’ın mağdurlarıyla bağlantılı olmadığını söyledi. “Yasa dışı hiçbir şey yapmadım. Yasa dışı hiçbir şey görmedim.” ifadelerini kullandığı bildirildi.

"FOTOĞRAFTAKİLER ASİSTAN" DEDİ

DOJ belgelerinde, Gates’in yüzleri sansürlenmiş kadınlarla çekilmiş fotoğraflarının da yer aldığı kaydedildi. Gates’in, bu fotoğrafların Epstein’ın talebi üzerine, toplantıların ardından asistanlarla birlikte çekildiğini söylediği aktarıldı. Gates, ayrıca “Mağdurlarla ya da etrafındaki kadınlarla hiçbir zaman vakit geçirmedim.” dedi.

Vakıf sözcüsü, Gates’in toplantıda ayrıntılı açıklamalarda bulunduğunu ve sorumluluk aldığını belirterek, konuya ilişkin vakfın söyleyeceklerinin bununla sınırlı olduğunu ifade etti.

"EPSTEIN'E VAKIFTAN ÖDEME YAPILMADI, GÖREV VERİLMEDİ"

Öte yandan Gates Vakfı, bu ayın başında Epstein’e herhangi bir mali ödeme yapılmadığını ve kendisinin hiçbir zaman vakıfta istihdam edilmediğini açıklamıştı.

2000 yılında kurulan ve dünyanın en büyük küresel sağlık finansörlerinden biri olan Gates Vakfı, Bill Gates’in başkanlığında faaliyetlerini sürdürüyor.