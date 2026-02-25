Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail'i ziyaret etti

Siyaset arenasında dikkat çeken görüşme...

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Gazze’de savaşın başlamasından bu yana ilk kez iki günlük bir ziyaret için İsrail’e gitti.

Modi, Tel Aviv yakınlarındaki Lod'da bulunan Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na indi.

NETANYAHU TARAFINDAN KARŞILANDI

Burada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından karşılanan Modi, uçaktan inmeden önce kendisini karşılayan heyeti selamladı.

Daha sonra merdivenlerden inen Hindistan lideri, Netanyahu ile el sıkıştı.

SAMİMİ ANLARI GÜNDEM OLDU

İki ülke başkanı daha sonra birbirine sarıldı.

Netanyahu, daha sonra Hindistan Başbakanı Modi'yi, eşi ile tanıştırdı.

Modi ve Netanyahu arasındaki samimi anlar, objektiflere yansıdı.

"NETANYAHU TARAFINDAN KARŞILANMAKTAN ONUR DUYUYORUM"

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Modi, "İsrail'e indim. Başbakan Netanyahu ve Bayan Netanyahu tarafından havaalanında karşılanmaktan son derece onur duyuyorum.

İki ülke arasında ikili görüşmeler yapmayı ve Hindistan-İsrail dostluğunu güçlendirecek verimli sonuçlara ulaşmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

İTTİFAK PLANINA HİNDİSTAN'I DA DAHİL ETMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Akdeniz çevresinde ve Orta Doğu'da düşman gördükleri taraflara karşı yeni bir ittifak ekseni peşinde olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin de yer aldığı ittifaka Hindistan'ın da katılacağını söylemişti.

OLUMLU YANIT BEKLENİYOR

Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada "Gözlerimin önünde gördüğüm vizyonda, Orta Doğu'nun çevresinde veya içinde, esasen bir tür ittifaklar altıgeni olan eksiksiz bir sistem oluşturacağız. Bu, Hindistan'ı içeriyor." derken Hindistan'ın, bu teklife olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

İSRAİL'İ ZİYARET EDEN İLK HİNDİSTAN BAŞBAKANI

Modi’nin, İsrail Parlamentosu Knesset’te konuşma yapması, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesi bekleniyor.

Modi, 2017 yılında İsrail’i ziyaret eden ilk Hindistan Başbakanı olmuştu.

Bu ziyaret, iki ülke ilişkilerinde bir dönüm noktası olarak değerlendirilmişti.