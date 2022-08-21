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    Şırnak’ta 2 gündür kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu

    Uludere ilçesinde iki gündür kayıp olan genç kızın cansız bedeni bulundu.
    • 21.08.2022 - 08:14
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    Şırnak’ta 2 gündür kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu

    Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde iki gündür kayıp olan Firdevs Babatın cansız bedeni bulundu.

    2 gün önce sabah evden arkadaşına diye çıkan Firdevs Babat’tan bir daha haber alamayan ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    Yarı çıplak vücudunda darp izleri tespit edildi

    İhbar üzerine ekipler çalışma başlattı. Aramalar sonucunda bu gün akşam saatlerinde Şenoba Hezil Çayında 16 yaşındaki Firdevs Babat’ın yarı çıplak şekilde vücudunda darp izleri ile iki taşın arasına sıkışmış cansız bedeni bulundu.

    Olay yeri incelemenin ardından ceset otopsi için önce Uludere Devlet Hastanesine ardından Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü. Akşam saatlerinde ise olay ilgili bir şüpheli göz altına alınırken soruşturma devam ettiği öğrenildi.

    Şırnak’ta 2 gündür kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu #1

    Şırnak’ta 2 gündür kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu #2

    Şırnak’ta 2 gündür kayıp genç kızın cansız bedeni bulundu #3


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