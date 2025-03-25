Şırnak'ta çocuklara pamuk şeker dağıtan polisler konuştu

DHA

20 Mart’taki Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Nevruz kutlamalarında kayda geçen görüntülerde, kutlamalar sırasında görevli polis memurları Ali Talha Balbal ve Sinan Baydı, alanda pamuk şeker satan özel birey Barış Sebzeci’nin ürünlerini satın almıştı.

Daha sonrasında polis memurları, pamuk şekerleri alana gelen çocuklara dağıtmıştı.

Yayınlanan görüntüler sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak polis memurlarını tebrik etti.

"POLİSLERİMİZİN VİCDANINI VE ASALETİNİ DE BİR KEZ DAHA GÖSTERDİNİZ"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Cizre’de düzenlenen nevruz kutlamalarında 2 polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal’ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış’a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı. Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı. Sinan ve Ali Talha kardeşlerim, sizlerle iftihar ediyorum. Bu mübarek günlerde sadece Barış’ı sevindirmediniz; polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz. Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum.

POLİS MEMURLARI O ANLARI ANLATTI

Polis memurları Balbal ve Baydı, Barış Sebzeci ile Silopi Polisevi’nde bir araya geldi.

Yaşananları anlatan polis memuru Sinan Baydı, şu sözleri sarf etti:

Nevruz etkinliği için Cizre ilçesine intikal etmiştik. Cizre’de nevruz alanında görevimizi yaparken, küçük çocukların pamuk şeker almak istediklerini gördük. Aileleri pek yanaşmıyordu. Pamuk şeker satıcısına ‘Şekerleri ver, ücretini biz veririz’ dedik. Konuşmasından özel birey olduğunu anladık.

"'DİNLENSİN, AYAKTA FAZLA DURMASIN' İSTEDİK"

Kendi aramızda toplandık. ‘Bu arkadaşımıza yardımcı olalım’ dedik. ‘Dinlensin, ayakta fazla durmasın’ istedik. Polis arkadaşlarla aramızda bir miktar para topladık. Pamuk şekerlerini satın aldık. Daha sonra alana gelen küçük çocuklara şekerleri dağıttık. Bundan dolayı da mutlu olduk, çocuklar da mutlu oldu. Barış kardeşimiz de mutlu oldu. Yaptığım davranıştan dolayı huzurluyum.

"HALİYLE BİRER AĞABEY, BİRER KARDEŞ OLARAK BU DURUMA ÜZÜLDÜK"

Polis memuru Ali Talha Balbal ise çocukların güldüğü güzel bir Türkiye dileyerek, şöyle konuştu:

Bu spontane gelişen bir olaydı. Her zamanki gibi emniyet teşkilatı olarak görevimizin başındaydık. Vatandaşın hem güvenliğini hem de huzurunu sağlamak adına alanda bulunduğumuz esnada 2 tane küçük kardeşimizin pamuk şeker istediğini ve annelerinin alamadığını gördük. Haliyle birer ağabey, birer kardeş olarak bu duruma üzüldük. Aramızda para toplayarak, o esnada da Barış kardeşimizi gördük. Barış kardeşimiz de zaten çok özel arkadaşımız.

"ÇOCUKLAR HEPİMİZİN ÇOCUKLARI, HEPİMİZİN GELECEĞİ"

Hem Barış kardeşimizi mutlu etmek adına hem alana gelen küçük kardeşlerimizi mutlu etmek adına böyle bir harekette bulunduk. Küçük kardeşlerimizin yüzlerinin gülmesi tabii ki çok büyük bir mutluluk sebebi. Çocuklar hepimizin çocukları, hepimizin geleceği. Onların yüzündeki gülücük aslında Türkiye’nin geleceğinde gülücük anlamına geliyor. Haliyle biz Türk polisleri olarak bu gülücüğün hiç solmaması adına görevimizin başındaydık. Görevimizi de bu doğrultuda ifa etmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın güldüğü güzel bir Türkiye diliyorum.

PAMUK ŞEKER SATICISI SEVİNCİNİ PAYLAŞTI

Pamuk şeker satıcısı Barış Sebzeci ise çok sevindiğini belirterek, şöyle konuştu: